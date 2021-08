Belg al bijna twee weken vermist in Alpen tussen Frankrijk en Italië

De hulpdiensten zijn op zoek naar een Belg die al bijna twee weken vermist is in de zuidelijke Alpen. Dat bevestigt de Franse bergpolitie aan HLN. De agenten hebben een opsporingsbericht verspreid voor een man met de naam Wouter. De autoriteiten in ons land hadden hen verwittigd nadat familie ongerust raakte. De politie zoekt mensen die Wouter gezien hebben.

De ervaren wandelaar verdween wellicht tijdens een tocht doorheen het hooggebergte tussen het dorp Isola (Alpes-Maritimes) en Barcelonette (Alpes-de-Haute-Provence). “Op 13 augustus is zijn gsm-signaal voor de laatste keer opgemerkt in Isola”, legt een Franse agent uit aan HLN. “Mogelijk is hij op 14 augustus nog in een Italiaanse berghut geweest, de refuge de San Bernolfo in Cuneo. Maar daar zijn we niet helemaal zeker van”, klinkt het.

De politie voerde al verschillende zoekacties uit, onder meer in de buurt van het laatste gsm-signaal en op tal van bergpaden tussen Isola en Barcelonette. “Maar het is moeilijk, omdat we niet exact weten welke richting Wouter is opgegaan”, vervolgt de agent.

Zorgwekkende verdwijning

De politie verspreidde daarom gisteren via sociale media een oproep tot getuigen van de zorgwekkende verdwijning. Wouter is 1 meter 70 à 1 meter 75 groot en draagt ​​een bril. Hij heeft bruin grijzend haar dat licht gekruld is, en blauwgrijze ogen. Het gaat om een ervaren wandelaar die alleen op pad was. De man verkeert normaal gezien in goede fysieke en mentale gezondheid.

