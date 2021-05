Belg aangehouden voor poging doodslag op Nederlandse politieagent

“Mijn dochter leeft en zit in België”: Italiaanse politie zoekt naar lichaam Saman (18) die gearran­geerd huwelijk in Pakistan weigerde

16:19 De politie in de Italiaanse regio Emilia-Romagna zoekt met speurhonden naar het lichaam van het Pakistaanse meisje Saman Abbas (18). De jonge vrouw is eind april voor het laatst gezien thuis in Novellara. Ze had enkele maanden eerder geweigerd om naar haar geboorteland af te reizen voor een gearrangeerd huwelijk met haar neef. Haar ouders (43 en 46) zijn naar Pakistan teruggekeerd en houden vol dat ze veilig en wel in België zit.