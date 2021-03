Belg (59) in Italië gearresteerd voor ontvoering en poging tot moord

New York Times: “EU exporteer­de vorige maand 25 miljoen coronavac­cins naar het buitenland”

16:40 De Europese Unie heeft in februari 25 miljoen coronavaccins geëxporteerd naar het buitenland. Dat bericht de Amerikaanse krant The New York Times. Nochtans keurde de EU op 1 februari een mechanisme goed waarbij lidstaten de mogelijkheid kregen de uitvoer van vaccins tegen te houden als producenten niet aan hun leveringsverplichtingen in eigen land zouden voldoen. Vorige week hield Italië zo een lading AstraZeneca-vaccins tegen die voor Australië waren bedoeld.