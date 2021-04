Belg (58) tijdens zakenreis naar India overleden na besmetting met Covid-19

Een Belg die voor het werk in India was, is daar in zijn hotelkamer dood teruggevonden. Dat melden lokale media. Volgens de politie was G.V. (58) besmet geraakt met Covid-19 en stierf hij alleen in zijn hotelkamer “als gevolg van complicaties door de pandemie”.