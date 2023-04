Belg (49) zit al anderhalve maand vast in Algerije wegens bezit van “nepgeld”, vriendin roept op tot actie

De 49-jarige Mohamed Hamani zit al meer dan anderhalve maand in de cel in Algerije. De Belg met Algerijnse roots werd gearresteerd omdat hij “valse bankbiljetten” op zak zou hebben gehad. Mohamed had die biljetten enkele weken voor de reis gekocht in een wisselkantoor in Brussel. Zijn vriendin Virginie zit met de handen in het haar en roept de Belgische autoriteiten op tot actie. “Niemand doet iets, Mohamed wordt in de gevangenis achtergelaten om te sterven.”

De Belgisch-Algerijnse Mohamed Hamani (49) uit de Henegouwse gemeente Courcelles vertrok op 23 februari naar Algerije met zijn 12-jarige zoon en vriendin. Enkele weken voor de reis haalde Mohamed 1.500 euro in dinars op in een Brussels wisselkantoor. Wist hij veel dat die biljetten hem later een hoop miserie zouden bezorgen.

Valse bankbiljetten

Eens aangekomen in Algerije, zag Mohamed zijn droomreis al snel in een ware nachtmerrie veranderen. Op woensdag 1 maart ging de Belgische Algerijn naar een bank in de noordelijke stad Chlef. Een bankmedewerker vertelde hem daar dat een deel van zijn bankbiljetten, een equivalent van zo'n 50 euro, vals waren. De bank belde meteen de politie. Mohamed had nog net tijd om zijn vriendin, de 43-jarige Virginie Perin, te verwittigen. Kort daarna werd hij gearresteerd.

De volgende dag, op 2 maart, mocht Mohamed nog één keer naar Virginie bellen. Hij vroeg haar “om zijn koffer klaar te zetten” in het geval dat ze samen naar België zouden kunnen terugkeren. Maar dat was niet het geval. Alleen Virginie en de zoon van het koppel vlogen uiteindelijk terug naar ons land. Mohamed moest in de cel blijven.

Klacht tegen wisselkantoor

Virginie begrijpt naar eigen zeggen niet hoe de biljetten vals konden zijn. “We hebben ze uit een machine in een wisselkantoor gehaald. Ze waren helemaal nieuw”, vertelt ze bij RTL Info. Meteen na haar aankomst in België deed Virginie een beroep op advocaat Laurent Kennes en diende ze een klacht in tegen het Brusselse wisselkantoor. De baas van het kantoor beweerde dat een ex-medewerker de dinars had aangekocht. Volgens de man was het “de eerste keer in dertig jaar” dat er een probleem met gewisselde biljetten was.

Nu, anderhalve maand later, wacht Virginie nog altijd op nieuws. Ze vraagt zich af hoelang de juridische procedure in Algerije precies zal duren. “Elk bankbiljet is uniek en traceerbaar, het is nu dus aan de Algerijnse autoriteiten om hun werk te doen. Maar als dat onderzoek zes maanden duurt, blijft Mohamed dan ook nog zes maanden in de cel?”

Volgens Waalse media is de FOD Buitenlandse Zaken op de hoogte van de situatie. “We hebben contact gehad met de plaatselijke autoriteiten. Via onze ambassade in Algiers volgen we de zaak op de voet”, klinkt het in een reactie.

Quote Mohamed is al meer dan 15 kilo afgevallen. Het eten is de gevangenis is verschrik­ke­lijk (...). Ook mentaal gaat het slecht met hem. Hij voelt zich in de steek gelaten. Virginie Perin

“Volkomen absurd”

Van de Algerijnse advocaat van Mohamed kreeg Virginie recent onrustwekkende updates. “Mohamed is al meer dan 15 kilo afgevallen. Het eten in de gevangenis is verschrikkelijk. Zijn kleren worden gestolen. Hij heeft een prothese in zijn knie en kan zijn been niet meer bewegen én hij heeft een schimmelinfectie opgelopen. Ook mentaal gaat het slecht met hem. Hij voelt zich in de steek gelaten”, zegt ze.

Advocaat Kennes noemt de situatie “volkomen absurd”. “Omdat Mohamed de Belgische nationaliteit heeft en in België woont, zit hij in voorlopige hechtenis (...). De Belgische autoriteiten moeten nu echt stappen ondernemen om Mohamed te helpen. Hij is in België geboren en heeft een kind en een partner in ons land”, klinkt het. Ook Virginie is geschokt door de povere bijstand die ze van Buitenlandse Zaken krijgt. “Niemand doet iets, Mohamed wordt gewoon in de gevangenis achtergelaten om te sterven”, klinkt het wanhopig.