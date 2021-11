Belg (36) komt om bij ongeval met zijspan in Normandië

Winstge­vend­heid BP sterk omhoog door gestegen olieprij­zen

De winstgevendheid van het grote Britse olie- en gasconcern BP is in het derde kwartaal sterk toegenomen dankzij de hoge energieprijzen. Het bedrijf kondigde aan nog eens voor 1,25 miljard dollar, omgerekend bijna 1,1 miljard euro, aan eigen aandelen in te gaan kopen.

10:58