Belg (34) waagt zich opnieuw aan een van de hardste loopwedstrijden ter wereld: “Als je je been breekt, kan het twee dagen duren voor ze je komen zoeken”

Homo of hetero? Nederland­se bloedbank maakt vanaf volgend jaar geen onder­scheid meer

Alle bloeddonoren in Nederland moeten begin volgend jaar dezelfde vragenlijst krijgen om te bepalen of hun bloed of plasma veilig te gebruiken is. Dat meldt Stichting Sanquin Bloedvoorziening, de Nederlandse tegenhanger van het Rode Kruis. Het maakt dan niet meer uit of je homo of hetero bent. Alleen je seksgedrag telt, met het oog op via bloed overdraagbare infecties.