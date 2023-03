Belg (31) maakt fatale val tijdens discussie tussen vriend en tuktuk-chauffeur in Phuket

Een 31-jarige Belg is omgekomen na een tragische val in Patong, op het Thaise vakantie-eiland Phuket. Dat schrijft ‘The Phuket News’. De politie weet nog niet goed wat er juist gebeurd is. Er is sprake van een discussie tussen een vriend van de Belg en een Thaise tuktuk-chauffeur, waarbij de Belg is uitgegleden en een lelijke smak op zijn hoofd heeft gemaakt. Hij bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De politie van de bekende toeristische trekpleister werd vanochtend vroeg, om 5 uur lokale tijd, door het ziekenhuis van de stad ingelicht over het overlijden van de 31-jarige Belg, aldus ‘The Phuket News’. Agenten kregen te horen dat de jonge dertiger in het hospitaal bezweken was na een agressief incident buiten aan een appartement nabij Nanai Road.

Discussie met tuktuk-chauffeur

Volgens politiechef Nattawut Saraithong is er op het eerste zicht echter geen sprake van een geweldsdelict. De politiebaas sprak met vier getuigen en concludeert op basis van die getuigenissen voorlopig dat de Belg is uitgegleden en daarbij met zijn hoofd op de grond is gevallen.

De verwarring over agressie zou zijn ontstaan omdat de val gebeurde toen de Belg zijn vriend wou sussen, die in een verhitte verbale discussie was verwikkeld met een lokale tuktuk-chauffeur. De discussie ging naar verluidt over de prijs van een ritje.

Tussenkomst

Het ging er blijkbaar luid aan toe, want verschillende mensen uit de buurt werden wakker door de nachtelijke ruzie en zagen vervolgens het drama met de Belgische toerist gebeuren. Die wilde een einde maken aan de commotie. “Hij wilde tussenkomen in de discussie maar hij gleed uit en viel, en hij kwam hard met de achterkant van zijn hoofd neer op de grond”, aldus de getuigen. Een andere tuktuk-chauffeur, die toevallig ter plaatse was en geen deel uitmaakte van de discussie, bracht hem naar het ziekenhuis.

Onderzoek geopend

De politie heeft een onderzoek geopend naar het tragische overlijden van de Belg. Daarbij worden er onder meer beelden van bewakingscamera’s in de buurt opgevraagd. De identiteit van de Belg wordt pas vrijgegeven als bevestigd is dat de familie van het slachtoffer op de hoogte is gebracht, aldus ‘The Phuket News’.

