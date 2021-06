Belg (30) vier dagen lang ontvoerd aan Costa del Sol

Lanaken Breaking Bad in Lanaken: 9 jaar cel voor 46-jarige man die neven inschakelt voor heroïnelab

3 juni Een 46-jarige man uit Lanaken is veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar omdat hij op meerdere locaties in Lanaken een heroïnelab opzette. Het gevaarlijke productieproces voerde hij samen met zijn neef H. (43) uit op het terras van zijn appartement, in zijn garage of in de badkamer van de woning van zijn andere neef. De drugsverkoop van het labo zou 2 miljoen winst opgeleverd hebben, maar de strafrechtbank oordeelde daar anders over.