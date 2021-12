Belg (23) sleurt agent stukje mee met auto bij controle op Nederlandse snelweg

Nederland­se politie schiet Brusselaar (36) neer tijdens wilde achtervol­ging

Een 36-jarige man uit Brussel is woensdag door de politie in het onderlichaam geschoten na een wilde achtervolging die startte in Breda en eindigde met een crash in Roosendaal. Pas dan kon hij opgepakt worden, zo meldt de politie. In het voertuig van de man werden drugs gevonden.

10 november