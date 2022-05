Beleggers klagen Elon Musk aan om marktmanipulatie Twitter-aandelen: 156 miljoen dollar ‘bespaard’, beurswaakhond vraagt uitleg

Grootvader en moeder van schutter Texas getuigen: “Als ik wist dat hij wapens had, dan had ik hem aangegeven”

De Verenigde Staten verkeren in shock nadat een 18-jarige schutter negentien schoolkinderen en twee leraren heeft doodgeschoten in Texas. De grootvader van de jonge dader heeft nu voor het eerst gereageerd. Hij had er geen idee van dat de jongeman vorige week wapens had gekocht. Hij beschreef hem als een rustige tiener die het grootste deel van zijn tijd alleen op zijn kamer doorbracht. Ook de moeder van de schutter getuigde dat haar zoon “niet gewelddadig”was.

