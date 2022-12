Belastingaangiftes van Trump zijn vrijgegeven

"Dit gebeurt er als je je pizzadozen niet recycleert": is dit het detail dat leidde tot arrestatie van ex-kickbokser Andrew Tate?

Andrew Tate (36), een Britse ex-kickbokser die nu vooral bekend is om zijn controversiële en vrouwonvriendelijke uitspraken, is opgepakt in Roemenië. Hij wordt verdacht van onder meer mensenhandel. Hoe de ‘influencer’ gevonden werd door de politie? Wellicht via een pizzadoos in zijn Twitterbericht aan klimaatactiviste Greta Thunberg.

11:23