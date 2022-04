Belangrijkste Russische oorlogsschip geëvacueerd na explosie, Oekraïne claimt aanval

Het Russische oorlogsschip Moskva is in de nacht van woensdag op donderdag geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken, meldt het Russische ministerie van Defensie. Het schip is volgens de Russen zwaar beschadigd nadat munitie aan boord ontplofte. Oekraïne claimt het schip te hebben geraakt met twee raketten.

Het Russische leger zegt de oorzaak van de brand aan boord te onderzoeken. Eerder op de dag meldden de Oekraïense gouverneur in Odessa en Oekraïense media dat de Moskva door zogenoemde Neptune-kruisraketten was geraakt, maar deze bewering is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland zegt niets over een eventuele aanval.

Het schip werd aan het begin van de invasie gebruikt om Slangeneiland te veroveren. Daar kreeg het van Oekraïense soldaten de inmiddels roemruchte opmerking "Russisch oorlogsschip, rot op". De gouverneur in Odessa schrijft op Telegram dat "het schip nu precies daar is waar het door onze soldaten naartoe werd gestuurd".

500 bemanningsleden

De Moskva is het belangrijkste oorlogsschip dat Rusland heeft ingezet in de Zwarte Zee. Volgens de Oekraïense autoriteiten is er aan boord plaats voor ruim 500 bemanningsleden. Het schip werd in de jaren tachtig in gebruik genomen door het Russische leger, nadat het in het Sovjettijdperk was gebouwd in de Oekraïense stad Mykolajiv. De Moskva is in het verleden onder meer ingezet bij het conflict in Syrië.

Of er gewonden en doden zijn als gevolg van de brand op het 186 meter lange schip is niet duidelijk. Een Oekraïense presidentiële adviseur meldt op YouTube dat de brand aan boord ernstig zou zijn en het schip zich op stormachtige zee bevindt. Als gevolg daarvan zou de evacuatie moeizaam verlopen. Ook dit kan niet onafhankelijk bevestigd worden. Al Jazeera meldt op basis van lokale bronnen dat het schip zou zijn gekapseisd.

Eind vorige maand meldde het Oekraïense ministerie van Defensie dat het een Russisch troepentransportschip in de haven van Berdjansk, aan de Zee van Azov, had vernietigd. De aanval werd later bevestigd door het Britse leger. De Russische autoriteiten hebben sindsdien niet laten weten wat er met dat schip gebeurd is.

“Symbolische en militaire waarde”

“Het ziet ernaar uit dat de Oekraïners een niet-onbelangrijke overwinning hebben behaald op zee”, zegt professor Michael Petersen, directeur van het instituut Russische Maritieme Studies aan het US Naval War College aan de BBC. Hij noemt het een overwinning met “symbolische én militaire” waarde.

“Dit is het vlaggenschip van Ruslands Zwarte Zeevloot”, klinkt het. Volgens Petersen kan het ‘incident’ met de Moskva een “belangrijke militaire waarde” hebben, omdat de “Russische marine zich verplicht kan voelen om nu verder van de kust te opereren dan voorheen”.