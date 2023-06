Belangrijke stuwdam verwoest in Oekraïne: dit is wat we nu weten

In het zuiden van Oekraïne is een grote en belangrijke dam verwoest. Wat zijn de gevolgen? Wie zit er achter de daad? En wat is het strategische verhaal er juist achter? Dit is wat we nu weten.

Wat is er aan de hand?

Bij Nova Kachovka, in het zuiden van Oekraïne, is een grote stuwdam ingestort. Ook de aangrenzende waterkrachtcentrale is verwoest. Er wordt gevreesd voor grote overstromingen, op beelden is te zien hoe een enorme massa water “onbeheersbaar” wegstroomt. Verschillende dorpen in de regio zijn reeds volledig of deels overstroomd. Mensen in de buurt worden geëvacueerd.



Naast menselijke en materiële schade zal ook het milieu in het gebied enorme schade worden toegebracht door de dambreuk, klinkt het. Mogelijk zijn er ook kwalijke gevolgen voor de kerncentrale van Zaporizja. En er kunnen belangrijke gevolgen zijn voor de oorlog, volgens analisten.

Waarom is de dam belangrijk?

De stuwdam van zo’n 30 meter hoog en 3,2 kilometer lang ligt op de rivier de Dnjepr (of Dnipro in het Oekraïens), bij de door de Russen bezette stad Nova Kachovka. Water stroomt vanuit een waterreservoir naar de Dnjepr, richting de Zwarte Zee. De dam heeft een groot reservoir dat water levert aan het schiereiland de Krim - dat Rusland in 2014 annexeerde - en aan de kerncentrale van Zaporizja - eveneens door de Russen bezet.

De dam bevindt zich op ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Cherson, op de frontlinie tussen het Russische leger en Oekraïne. Het gebied ten noorden van de Dnjepr is in Oekraïense handen, het gebied ten zuiden van de rivier is in Russische handen. De verwoesting en daaropvolgende overstromingen kunnen gevolgen hebben voor de situatie aan het front.

Wie is de schuldige?

Op dit moment is het onduidelijk wie precies verantwoordelijk is. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan de dam te hebben vernietigd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat de energiecentrale van de verwoeste dam van binnenuit is opgeblazen door de Russen.“Russische terroristen hebben vandaag om 2.50 uur van binnenuit een ontploffing veroorzaakt bij waterkrachtcentrale Kachovka”, stelde hij op Telegram. Waterkrachtbedrijf en uitbater van de dam Ukrhydroenergo spreekt concreet over een explosie in de machinekamer.

Het doel is duidelijk: onoverkome­lij­ke obstakels scheppen in de weg van de oprukkende Oekraïense strijd­krach­ten Raadgever van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky Mychajlo Podoljak

Oekraïne zegt dat Rusland de stuwdam heeft opgeblazen om belangrijke rivieroversteken door het Oekraïense leger te verhinderen. Een adviseur van president Zelensky schreef op Twitter dat de overstromingen “onoverkomelijke obstakels” kunnen creëren voor het langverwachte tegenoffensief van Oekraïne: “Het doel is duidelijk: onoverkomelijke obstakels scheppen in de weg van de oprukkende Oekraïense strijdkrachten”, aldus Mychajlo Podoljak. Op de Oekraïense televisie voegde hij daar nog aan toe dat Rusland met de aanslag het initiatief weer naar zich toe wil trekken en de Europese landen wil intimideren.

Vanuit het Russische kamp wordt juist naar Oekraïne gewezen. De door Rusland aangewezen gouverneur van Cherson zei dat Oekraïners de dam hebben aangevallen met raketten om de aandacht af te leiden van vermeende problemen rond het Oekraïense tegenoffensief. “Het criminele Kiev-regime viel de infrastructuur aan door vier Storm Shadow-raketten af ​​​​te vuren. Drie raketten werden neergeschoten door de luchtverdediging”, zou een medewerker van de hulpdiensten verteld hebben aan het Russische staatspersagentschap ‘TASS’.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat de Oekraïners met de sabotage van de dam “de aandacht willen afleiden van hun falende tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten”. Rusland beweerde de afgelopen tijd dat het grote Oekraïense aanvallen heeft afgeslagen en veel Oekraïens militair materieel heeft vernietigd. Het is onduidelijk of het langverwachte Oekraïense tegenoffensief inderdaad is begonnen, al zijn daar volgens sommige bronnen wel aanwijzingen voor.

Wat zijn de gevaren voor de kerncentrale van Zaporizja?

Volgens de Oekraïense autoriteiten brengt de vernieling van de dam ook risico’s met zich mee voor de kerncentrale Zaporizja. De dam levert immers koelwater voor de kerncentrale en door de verwoesting zou de koelwatertoevoer in gevaar kunnen komen.



Momenteel zou de situatie “onder controle” zijn omdat een reservoir met koelwater goed gevuld is. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) laat weten de situatie monitoren, maar zegt ook dat er “geen directe nucleaire dreiging” is.

Wat zijn de gevolgen voor de oorlog?

Volgens oud-kolonel en defensie-expert Roger Housen heeft de ramp met de Nova Kachovka-dam verstrekkende gevolgen voor de burgerbevolking én voor de oorlog. “Het wordt voor Oekraïne op deze manier bijna onmogelijk op te rukken naar de Krim”, zegt hij. “De brug over de stuwdam vormde de enige grote overweg over de Djnepr-rivier.”

