Belangrijke Russische opposant veroordeeld tot 25 jaar celstraf wegens “hoogverraad”, na kritiek op oorlog in Oekraïne

Activist en journalist Vladimir Kara-Moerza was in april vorig jaar opgepakt nadat hij in het openbaar kritiek had geuit op het conflict in Oekraïne. Er hingen de man drie aanklachten boven het hoofd: hoogverraad, het verspreiden van valse informatie over het Russische leger en illegaal werk voor een 'ongewenste' organisatie. De rechtbank heeft hem nu op de drie vlakken schuldig bevonden en veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf.