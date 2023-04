Belangrijke Russische opposant veroordeeld tot 25 jaar celstraf na kritiek op oorlog in Oekraïne, wereldwijde golf van verontwaardiging

De Russische oppositiefiguur Vladimir Kara-Moerza is maandag veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, onder meer wegens hoogverraad. De straf voor de bekende criticus van de Russische machthebbers is conform de eis van de aanklagers. De internationale gemeenschap heeft zich al fel uitgesproken tegen de veroordeling van de Rus. De Commissaris voor de Mensenrechten bij de Verenigde Naties roept Moskou op om Kara-Moerza “zonder uitstel” vrij te laten. De buitenlandchef van de EU noemt het vonnis “schandalig hard”.

Activist en journalist Vladimir Kara-Moerza was in april vorig jaar opgepakt nadat hij in het openbaar kritiek had geuit op het conflict in Oekraïne. Er hingen de man drie aanklachten boven het hoofd: hoogverraad, het verspreiden van valse informatie over het Russische leger en illegaal werk voor een 'ongewenste' organisatie. De rechtbank heeft hem nu op de drie vlakken schuldig bevonden en veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf. Volgens Russische persbureaus gaan de advocaten van Kara-Moerza in beroep tegen het vonnis.

“Trots”

De 41-jarige Kara-Moerza is al lange tijd een bekende criticus en tegenstander van Vladimir Poetin. De voormalige journalist stond dicht bij Boris Nemtsov, de vroegere opposant die in 2015 in de buurt van het Kremlin werd vermoord, en van Michail Chodorkovski, de gewezen oligarch en tegenstander van president Vladimir Poetin. Kara-Moerza stierf bijna nadat hij twee keer vergiftigd zou zijn, in 2015 en 2017, moordaanslagen die hij wijt aan het Russische regime.

Volledig scherm Vladimir Kara-Moerza op archiefbeeld. © AP

De Rus zegt “trots” te zijn op de daden die hem een kwart eeuw achter tralies doen belanden. “Ik zit in de gevangenis voor mijn politieke opvattingen, voor het durven spreken over de oorlog in Oekraïne, voor een jarenlange strijd tegen de dictatuur van Vladimir Poetin”, liet de activist optekenen in een verklaring voor de rechtbank, schrijft CNN. “Ik heb hier geen spijt van. Ik ben er trots op. Ik sta achter elk woord dat ik heb uitgesproken.”

Kara-Moerza voegde toe: “Ik verwijt mezelf maar één ding: dat ik in al die jaren van mijn politieke activiteiten mijn landgenoten hier en politici in democratische landen niet genoeg heb kunnen overtuigen van het gevaar dat dit huidige regime in het Kremlin vormt voor Rusland en de wereld.”

Verontwaardiging

Onder meer de Verenigde Naties, de Europese Unie, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben zich intussen al uitgesproken tegen de veroordeling van de Russische oppositieleider. “Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd omdat hij zijn mensenrechten uitoefent”, reageert Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Hij eist dat de Kremlincriticus “zonder uitstel” wordt vrijgelaten en tot dan een menselijke behandeling krijgt.

Volledig scherm © REUTERS

Ook Londen eist de onmiddellijke vrijlating van Kara-Moerza, die ook de Britse nationaliteit heeft, zo klinkt het in een persbericht. Minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zou de Russische ambassadeur bij zich hebben geroepen en hem hebben verteld dat hij de veroordeling beschouwt als “strijdig met de internationale verplichtingen van Rusland inzake mensenrechten”.

De Duitse regering spreekt zich “met uiterste vastberadenheid” uit tegen het vonnis. Andrea Sasse, woordvoerder van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, hamerde tijdens een persconferentie op onmiddellijke vrijlating. “Het proces tegen Vladimir Kara-Mourza laat zien hoe het Russische rechtssysteem tegen hem en veel van zijn landgenoten wordt gebruikt, en hoe de repressie in Rusland schokkende proporties aanneemt”, sloot Sasse af.

EU: “Rechterlijke macht wordt misbruikt”

De Europese Unie noemt de veroordeling “schandalig streng” en het resultaat van een “politiek proces”. In een persbericht zegt Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands beleid, dat het vonnis “eens te meer toont hoe de rechterlijke macht wordt misbruikt om activisten, mensenrechtenverdedigers en iedere stem die zich verzet tegen de onrechtmatige aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne onder druk te zetten”.

Eenzelfde geluid vanuit de VS: “Mijnheer Kara-Moerza is het zoveelste doelwit van de escalerende repressiecampagne van de Russische regering”, stelt Vedant Pate, adjunct-woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “We herhalen onze oproep voor zijn vrijlating, evenals de vrijlating van de meer dan 400 politieke gevangenen in Rusland.”