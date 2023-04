Belangrijke Russische admiraal plots ontslagen na onverwachte controle vloot

Steenrijke Bel­gisch-Libanese zakenman door VS beschul­digd van oplichting en financie­ring terrorisme

Een steenrijke Belgisch-Libanese zakenman wordt door het gerecht in de VS beschuldigd van oplichting en witwassen. De man staat op een sanctielijst en mag geen zaken doen in VS omdat hij een financier van terreurorganisatie Hezbollah zou zijn. Toch zou Nazem Ahmad, die werken van Pablo Picasso en Andy Warhol bezit, voor honderden miljoenen kunst en diamanten verhandeld hebben. De man bevindt zich volgens de VS in het buitenland en is nog op vrije voeten.