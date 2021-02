“Belangrijke mijlpaal”: Verenigd Koninkrijk rondt kaap van 15 miljoen gevaccineerden

Frankrijk maakt zich zorgen over honderden Zuid-Afrikaanse en Braziliaan­se varianten in Moezel­streek, voorlopig geen lockdown

12 februari De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Veran heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Moezeldepartement in het noordoosten van het land, aan de grens met Luxemburg en Duitsland. In de regio zijn in de laatste vier dagen meer dan 300 verdachte coronabesmettingen gevonden die gelinkt kunnen worden aan de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant van het virus. Een aparte lockdown van het departement komt er voorlopig niet.