Belangrijke functies toegewezen aan tientallen talibanstrijders

Het is de eerste keer sinds september dat grootschalig rollen worden verdeeld bij de taliban. De benoemingen moeten helpen bij het herstellen van de orde en veiligheid in het door oorlog verscheurde Afghanistan. Ze komen op een moment waarop de taliban in toenemende mate te maken hebben met aanslagen van IS-K, een lokale tak van Islamitische Staat (IS), en de economische problemen van het land steeds groter worden.

De taliban hebben onder meer een nieuwe gouverneur en politiechef aangewezen voor hoofdstad Kaboel. De commandant die voorheen over de veiligheid van Kaboel ging, stierf begin deze maand bij een aanval op het grootste militaire ziekenhuis in de stad. Er vielen in totaal toen zeker negentien doden en vijftig gewonden. De aanval is opgeëist door IS-K.

De taliban kwamen halverwege augustus na bijna twintig jaar weer aan de macht in Afghanistan. Ze werden verjaagd toen de Verenigde Staten het land binnenviel, maar waren niet volledig verslagen en werkten jarenlang aan hun terugkeer. De extremisten wisten de leiding over het land over te nemen toen de Amerikanen en andere buitenlandse troepen bezig waren met de laatste fase van hun vertrek uit Afghanistan.