Belangrijke democratiebeweging in Hongkong ontbindt zichzelf

Man uit Hongkong gearres­teerd voor uitjouwen van Chinees volkslied

31 juli Een man uit Hongkong is gearresteerd nadat hij het Chinese volkslied uitjouwde tijdens een kijkevenement van de Olympische Spelen in een shoppingcenter. De 40-jarige man zou ook een controversiële vlag van de koloniale periode in Hongkong hebben bovengehaald. Sinds juni 2020 is het in Hongkong verboden om oneerbiedig te zijn tegenover het volkslied.