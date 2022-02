Bekijk hier hoe de zoektocht van meer dan vier dagen naar Rayan (5) verliep

Rond 21.35 uur zaterdagavond werd het lichaam van de vijfjarige Rayan uit een waterput in Marokko gehaald. De jongen werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht, maar alle hulp kwam te laat. Rayan zat in totaal meer dan vier dagen vast in de waterput op 32 meter diepte. Bovenstaande video toont hoe de zoektocht verliep.