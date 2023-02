Bekende YouTuber betaalt oogoperatie van maar liefst 1.000 mensen met oogaandoening

Berlijn schaft mondmasker­plicht op openbaar vervoer af

Vanaf vandaag is het in de Duitse hoofdstad Berlijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer. Ook passagiers op treinen of bussen over lange afstand moeten niet langer een mondmasker dragen. Nog negen Duitse deelstaten zullen het voorbeeld van Berlijn volgen.

