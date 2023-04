Bekende Russische militaire blogger zou omgekomen zijn bij explosie in Sint-Petersburg

KIJK. Twintig katten op één jaar tijd dood teruggevon­den in kanaal in Nederland­se Lelystad, is dit het werk van een kattenbeul? "We zijn bang”

In een jaar tijd zijn er 20 dode katten gevonden in een kanaal in Lelystad in Nederland. Volgens buurtbewoners is dit het werk van een dierenbeul. Maar de politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden dat de katten zijn vermoord.