Bekende Russische militaire blogger komt om bij “terroristische aanslag” in café in Sint-Petersburg

UPDATEDe bekende Russische defensieblogger, Vladlen Tatarsky, is omgekomen bij een “terroristische bomaanslag” in een café in Sint-Petersburg. Zeker zestien mensen raakten gewond bij de explosie in het centrum van de op een na grootste stad van Rusland, dat melden de Russische media en autoriteiten. Het is onduidelijk of de pro-Kremlinblogger een doelwit was. Ook is onduidelijk wie er achter de ontploffing zit: Oekraïne of de Russen zelf?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de dood van Tatarsky, wiens echte naam Maxim Fomin was, bevestigd. Het café waar de bom ontplofte was ooit eigendom van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin. De organisatoren van de bijeenkomst, de Cyber Front Z-beweging, zeiden volgens lokale media dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen, maar dat die onvoldoende zijn gebleken. “Er was een terroristische aanval. Sterkte aan iedereen die de uitstekende oorlogscorrespondent kende”, klinkt het op Telegram.

De beruchte militaire blogger zou tijdens de bijeenkomst een beeldje hebben gekregen dat vervolgens ontplofte. Als Tatarsky het doelwit was, zou het de tweede moord op Russische bodem zijn op een spraakmakende figuur die verband houdt met de oorlog in Oekraïne. Moskou beschuldigde Oekraïne in augustus van de moord op Daria Doegina. Deze dochter van ideoloog Aleksandr Doegin kwam om bij een autobomaanslag.

Vladlen Tatarsky had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van de prominentste van de invloedrijke militaire bloggers. Hij was ook een van de aanwezigen bij een ceremonie in september in het Kremlin waar de annexatie door Rusland van vier gedeeltelijk bezette regio’s in Oekraïne werd afgekondigd.

“We zullen iedereen verslaan, we zullen iedereen doden, we zullen iedereen beroven die nodig is. Alles zal zijn zoals we het willen”, zei hij bij die gelegenheid. Maar de defensieblogger was soms ook kritisch voor Moskou. Begin dit jaar pleitte hij nog voor een tribunaal voor de Russische legerleiding, die hij omschreef als “ongetrainde idioten”. Kritiek op de oorlog in het openbaar is zeer zeldzaam in Rusland.

Volledig scherm De veranda voor de zaak is “letterlijk” weggeblazen. De openbaar aanklager van Sint-Petersburg, Viktor Melnik, heeft het over een zeer zware aanslag. © AP

Oekraïne of de Russen zelf?

Rusland is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De veiligheidsdiensten bekijken nu of de aanslag het werk was van Oekraïeners die tot in “het hol van de leeuw” zijn doorgedrongen. Maar militair analist Sean Bell vertelde aan ‘Sky News’ dat het “echt onwaarschijnlijk lijkt” dat het Oekraïense leger achter de aanval zat, omdat het geen militair doelwit was.

Nu er steeds meer Russische slachtoffers vallen in de oorlog in Oekraïne, neemt de binnenlandse onrust wel toe omdat meer en meer gezinnen familieleden verloren zijn. Mogelijk moet daar een motief worden gevonden, aldus de analist. Volgens Bell was Tatarsky geen zwaargewicht, maar riep hij in zijn video’s jonge Russen wel op om te gaan vechten in Oekraïne.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Bekende Russische militaire blogger komt om bij “bomaanslag” in populair café in Sint-Petersburg. © RV / AP