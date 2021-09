Bekende premiejager zoekt mee naar Brian Laundrie, volgens expert kan verloofde van vermoorde Gabby Petito niet overleven in natuurgebied Florida

Duane Lee Chapman - in de VS bekend van zijn realityshow ‘Dog the Bounty Hunter’ - heeft zich op de zoektocht naar Brian Laundrie gestort. Laundrie is de 23-jarige verloofde van de vermoorde Gabby Petito (22), is zelf al elf dagen vermist en wordt gezocht door de politie. De 68-jarige premiejager Duane Chapman zoekt nu mee. De ouders van Laundrie belden zaterdag het noodnummer toen ze hem plots zagen opduiken aan hun huis in Florida. Volgens expert Alan McEwen kan Laundrie onmogelijk overleven in het natuurgebied waar hij volgens zijn ouders ging wandelen.

Gabby Petito, de verloofde van Brian Laundrie, werd op 19 september vermoord teruggevonden bij een afgelegen kampeerterrein in Wyoming. Vorige week werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Brian Laundrie. Hij is officieel vermist sinds 17 september en vandaag nog altijd niet gevonden.

De ouders van Brian Laundrie liggen zelf onder vuur wegens vermoedens dat ze hun zoon in bescherming hebben genomen en daarom niet voldoende zouden hebben meegewerkt met de politie. Zaterdag werd Duane Chapman, die bekend werd met zijn realityshow ‘Dog the Bounty Hunter’, gefilmd toen hij voor de deur van het huis van Chris en Roberta Laundrie in North Port in Florida stond. De ouders van Brian belden daarop het noodnummer 911. In een reactie zei Chapman maandag aan Fox News dat hij het “jammer vond” dat de familie van Brian Laundrie “niet met hem wou praten”. Hij voegde eraan toe dat hij de ouders “wou vertellen dat het zijn bedoeling is om Brian te vinden en levend terug te brengen”. Een advocatenfirma loofde 20.000 dollar (ruim 17.000 euro) uit voor informatie die naar de vindplaats van Brian Laundrie leidt.

Naar eigen zeggen kreeg Chapman al meer dan duizend tips binnen over Brian Laundrie. Gisteren zei hij dat hij waarschijnlijk binnen de twee dagen zou kunnen uitmaken van waar hij zou beginnen te zoeken. Chapman zegt dat de familie Laundrie begin september tweemaal een paar dagen in het Fort De Soto Park bij St Petersburg, zo’n 120 km ten noorden van hun woonst in North Port, verbleef. Een eerste keer van 1 tot 3 september, daarna van 6 tot 8 september. Brian Laundrie was op 1 september alleen teruggekeerd van de roadtrip die hij samen met Gabby Petito twee maanden eerder was begonnen. Op 8 september verlieten maar twee van de drie ingecheckte personen het Fort De Soto Park, zo vernam Chapman, die er zeker van is dat Brian daar geweest is.

Volgens zijn ouders ging Brian Laundrie drie dagen voor zijn verdwijning op 17 september - dat is twee dagen voor het lijk van Gabby werd gevonden op 19 september - wandelen in het Carlton Reserve in Sarasota, een enorm groot moerassig natuurgebied van ruim 100 km². Hij had enkel een rugzak bij zich en kwam nooit terug thuis. Er is intussen al meer dan een week intensief met 75 agenten gezocht naar Laundrie, maar de zoektocht wordt deze week teruggeschaald, liet de politie weten. De FBI neemt nu de leiding.

Alan McEwen, een veeboer uit de buurt die het Carlton Reserve na 30 jaar ervaring goed kent, acht het uitgesloten dat Brian Laundrie zich daar ophoudt. “Ik ga al mijn hele leven in en uit de bossen”, zei hij aan Fox News. “Ik heb veel opgestoken in mijn leven, en één ding weet ik zeker: niemand overleeft het daar twee weken te voet.” Zelfs ervaren survivalists kunnen er volgens McEwen niet langer dan vijf dagen overleven. En als Laundrie dood zou zijn, dan zouden de buizerds “daar als gekken boven gaan rondcirkelen” en zou zijn lichaam al lang gevonden zijn, beweert McEwen. “Geen buizerds, geen lijk, dat is mijn theorie. En ik heb geen buizerds zien vliegen.” Zelfs voor een dode eekhoorn zullen al tot honderd buizerds komen opdagen, aldus McEwen.

Het dichtbegroeide natuurgebied ligt op zo’n 20 km van het huis van de ouders van Laundrie. Er leven onder meer alligators, rode lynxen, slangen, zwarte beren, muggen en coyotes. Bovendien heeft het er de laatste dagen fel geregend. “Tenzij hij een kont als een eend heeft en hij kan drijven, zit hij niet daar”, aldus McEwen, die schat dat het gebied voor 90 procent overstroomd is. Tegelijkertijd is er nergens drinkbaar water. “De muggen zullen je de eerste nacht al verdrijven.” McEwen gelooft wel niet dat alligators Laundrie zouden hebben opgegeten. Hij gaat ervan uit dat hij daar gewoon niet geweest is. “Anders zou ik zelf gaan zoeken daar.”