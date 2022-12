Bekende Iraanse actrice van Oscar-winnende film gearresteerd

De Iraanse autoriteiten hebben een bekende Iraanse actrice gearresteerd omdat ze ‘nepnieuws’ zou hebben verspreid over de demonstraties in het land. Het gaat om actrice Taraneh Alidoosti. Ze speelde onder andere in de Oscar-winnende film ‘The Salesman’.

Een week nadat Alidoosti een bericht op Instagram had gedeeld werd ze gearresteerd. In het bericht sprak ze haar solidariteit uit met Mohsen Shekari, de eerste man die sinds het uitbreken van de protesten door de Iraanse autoriteiten is geëxecuteerd.

In haar post zei de 38-jarige actrice: ‘Zijn naam was Mohsen Shekari. Elke internationale organisatie die dit bloedvergieten ziet en geen actie onderneemt, is een schande voor de mensheid.’

Volgens het politierapport dat op het officiële Telegram-kanaal van de staatsmedia is gepubliceerd, is Alidoosti gearresteerd omdat ze ‘geen documenten heeft die haar beweringen ondersteunen’.

Mohsen Shekari

Shekari werd op 9 december geëxecuteerd nadat hij door een Iraanse rechtbank was beschuldigd van het blokkeren van een straat in Teheran en het aanvallen van een beveiliger met een machete.

Vorige week executeerde Iran een tweede gevangene, Majidreza Rahnavard, in verband met de protesten. Het lichaam van Rahnavard werd aan een bouwkraan opgehangen. Volgens Iran heeft de man op 17 november twee leden van een paramilitaire militie doodgestoken en vier anderen verwond.

Beide mannen werden minder dan een maand na hun aanklacht geëxecuteerd. Activisten waarschuwen dat ten minste twaalf mensen al tot de dood zijn veroordeeld in besloten zittingen.

Drie berichten

Alidoosti heeft ten minste drie posts op haar Instagram-account geplaatst waarin ze haar solidariteit betuigt met demonstranten. Haar account, dat zo’n 8 miljoen volgers had, is verwijderd.

De actrice heeft eerder kritiek geuit op de Iraanse regering en de politie. In juni 2020 kreeg ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden omdat ze in 2018 op Twitter kritiek had geuit op de politie voor het mishandelen van een vrouw die haar hoofddoek had afgezet.

Andere films waarin Alidoosti heeft gespeeld, zijn ‘The Beautiful City’ en ‘About Elly’.

Twee andere beroemde actrices in Iran, Hengameh Ghaziani en Katayoun Riahi, werden door de autoriteiten gearresteerd omdat ze op sociale media ook hun steun betuigden aan demonstranten. Beiden zijn vrijgelaten.

Mahsa Amini

Iran wordt opgeschrikt door protesten sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september. Ze stierf nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie. Volgens Human Rights Activists in Iran zijn ten minste 495 mensen omgekomen bij de demonstraties. Meer dan 18.200 mensen zijn door de autoriteiten vastgehouden.