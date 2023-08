Bekende Franse journalist en broer van zanger Julien Clerc omgekomen bij vliegtuigcrash

Medeleven

Leclerc zou achter de stuurknuppel gezeten hebben van de eenmotorige Robin DR 400. Volgens een familielid was hij een ervaren piloot. Eén van de inzittenden was volgens ‘Le Parisien’ de dochter van oud-senaatsvoorzitter René Monory: Michèle Monory (76). De andere was een vriendin van haar, schrijft de krant ‘Ouest-France’. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de oorzaak van de crash.

Radio en televisie

Gérard Leclerc is in Frankrijk bekend van radio en televisie. Hij begon zijn carrière bij ‘Europe 1' in de jaren zeventig en maakte in 1985 de overstap naar de openbare zender ‘France 2'. Daar was hij senior verslaggever, presentator, hoofdredacteur en politiek columnist. Halverwege de jaren 2000 verliet hij ‘France 2' voor ‘France 3' en in 2009 werd hij hoofd van LCP, het parlementaire kanaal. Sinds 2015 was hij aan de slag bij CNews.