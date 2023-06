Bekende chef bant veganisten uit zijn restaurant in Australië: “Ga ergens anders je rommel eten”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het zit de celebritychef van restaurant Fyre in Connolly, Perth, duidelijk hoog. In een gesprek met ‘CNN’ houdt Mountain zich niet in: “Ik ben echt helemaal met klaar met veganisten”, zegt hij. “Helemaal klaar, klaar, klaar!”

Verbannen

De kok, die eerder onder meer te zien was op de BBC-show ‘Great British Menu’, neemt de beslissing na een dispuut met een veganistische klant. Zij liet zich in een review erg kritisch uit, nadat ze een “onbevredigend” bord groenten had gekregen in Fyre. Ze was ook zeer ontevreden over het feit dat er geen veganistische opties waren. Het restaurant kondigde dinsdag op Facebook prompt aan dat “jammer genoeg alle veganisten vanaf nu verbannen worden uit Fyre”. Er werd aan toegevoegd dat het restaurant de beslissing neemt voor de eigen “mentale gezondheid”. “We danken u voor uw begrip.”

In haar review op Facebook schreef de dame onder meer dat “het niet kunnen aanbieden van echte plantaardige maaltijden aantoont dat je tekort komt als chef”. Ze voegde toe dat ze in het gebouw waar het restaurant gevestigd is “al veel restaurants heeft zien komen en gaan”. “Als jij niet meegaat met de tijd, geloof ik er niet in dat jouw restaurant wel zal blijven”, klonk het.

“Te ver, te persoonlijk”

Blijkbaar had de vrouw in kwestie op voorhand met het restaurant gecommuniceerd dat ze veganistisch is. De chef had laten weten iets aangepast voor haar te zullen voorzien. Die zaterdagavond zelf was hij dat uiteindelijk vergeten, omdat het restaurant het heel druk had door een feestje van een grote groep. De chef zegt het jammer te vinden dat de vrouw niet tevreden was met wat ze kreeg voorgeschoteld, maar is woest dat ze zo ver en zo persoonlijk ging in haar klacht. “Mijn jongens in de keuken gaven haar niet wat ze verwacht had en dat was een fout. Maar ze ging meerdere stappen te ver”, aldus Mountain.

Pesterijen online

Volgens de kok werd zijn restaurant na haar slechte review ook overspoeld met pesterijen en negatieve reviews van groepen veganisten, veelal mensen die niet eens in Fyre waren geweest. “Dat is rampzalig voor een zaak”, zegt hij. “Het was niet eerlijk.” En daarom, het blok erop.

Volledig scherm Een gerecht van Fyre, ter illustratie. © John Mountain Instagram Natuurlijk komt er veel reactie op de veganistenban. ‘CNN’ ging poolshoogte nemen en sprak met een zeer boze chef: “Alstublieft, zoek jezelf een kebabzaak ergens die je met plezier die plastieken rommel voorschotelt die je zo graag eet. Ga ergens anders van je leven genieten", aldus Mountain. Hij toonde zich ook emotioneel. “Ik heb voor enkele van de beste chefs ter wereld gewerkt. Om dan te horen te krijgen dat je ‘tekortschiet’, door één of andere influencerachtig vegan-persoontje dat vindt dat ik niet meega met de tijd... Dat maakt mij kapot.”

Verwachtingen

Aan Australische media legt de chef uit dat mensen zouden moeten weten wat ze mogen verwachten als ze bij hem komen eten. “Ik heb zelfs een kookboek uitgebracht met de naam ‘Pig’, met alleen maar recepten met varken. “Mensen weten toch wat ze krijgen van mij. Ik begrijp dat veganisten het niet leuk vinden, maar hoewel ik altijd voor iedereen mijn uiterste best doe om hen tegemoet te komen, kan ik niet altijd aan ieders dieetwensen voldoen.”

Aan ‘Channel 9' zegt hij nog: “Je gaat toch ook niet naar een Indisch restaurant om daar om Chinees te vragen?” Bij ‘Perth Now’ laat hij zich weer scherper uit: “Ik kan je garanderen, 99 procent van de chefs wereldwijd haat veganisten.”

Reservaties door het dak

‘CNN’ zegt dat de reacties op de ban verdeeld zijn. Verschillende veganisten klagen over een vorm van discriminatie, anderen noemen de chef “kinderachtig” en “lichtgeraakt”. Nog anderen steunen zijn beslissing “om zijn restaurant te runnen zoals hij zelf wil”.

En volgens ‘Perth Now’ doet de hele saga de chef financieel zeker geen pijn. Integendeel, nadat het nieuws van de opmerkelijke ban overal ter wereld wordt opgepikt, krijgt Mountain “overweldigende steun”. “En de reservaties gaan door het dak.”