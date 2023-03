Bekende Amerikaanse oncoloog kopieerde bijna 100 pagina’s van onder andere Wikipedia in nieuw boek, ontdekt LA Times

KIJK. Amerikaans koppel vindt goedkope woning, maar kan ogen niet geloven tijdens bezichti­ging: “Bomvol bijbels en porno”

In hun zoektocht naar een betaalbare woning is een Amerikaans koppel op een hoarder’s home gestoten, een woning waarvan de vorige eigenaar een verzamelstoornis had en dus heel wat spullen heeft achtergelaten. Wanneer Syndey en Kieran voor het eerst gaan kijken, merken ze dat ze voor een grote opkuis staan. De rommel staat in verschillende kamers tot aan het plafond. Maar dat schrikt het koppel niet af. Ze vinden het zelfs geweldig. In een mum van tijd hebben Syndey en Kieran de woning dan ook omgetoverd naar een droomhuis zonder rommel.