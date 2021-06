Bekende Amerikaanse analist van CNN zoekt eerherstel na masturberen tijdens videoconferentie

Jeffrey Toobin (61) verscheen gisteren na acht maanden weer op CNN. Toobin werkt al jaren voor de zender als juridisch expert, maar in oktober vorig jaar werd hij op Zoom betrapt op masturberen tijdens een videocall met zijn collega’s van The New Yorker . Het magazine stuurde zijn reporter na 27 jaar de laan uit, CNN zette hem tijdelijk op non-actief.

Het was een bizar weerzien op het scherm gisteren tussen de verguisde Jeffrey Toobin en zijn collega bij CNN, Alisyn Camerota. Het anker schetste kort en krachtig waarom Toobin bijna acht maanden lang niet te zien was op CNN. “Je zat in een videoconferentie op Zoom met je collega’s van The New Yorker Magazine, iedereen nam een paar minuten pauze, en in die tijdspanne werd jij betrapt op masturberen terwijl je nog in beeld verscheen. Om Jay Leno te citeren: ‘Waar was je met je verstand in godsnaam?’”

“Blijkbaar was dat er toen gewoon niet”, antwoordde Toobin. “Ik kan het ook zelf niet verklaren. Ik kan niets inroepen om mij te verdedigen, maar ik had niet door dat ik nog in de conferentie zat en dat anderen mij konden zien. Ik dacht dat ik de videocall op Zoom had uitgezet. Dat is geen excuus, dit was compleet stom van mij.” Als verklaring gaf hij: “Ik ben een mens met gebreken die fouten maakt.”

Toobin ging dus stevig door het stof, na “zeven ellendige maanden” die hij daarna doormaakte. Naar eigen zeggen probeerde hij in die tijd een betere mens te worden. “Ik ging in therapie en deed gemeenschapsdienst bij een voedselbank, wat ik ook wil blijven doen”, zei Toobin, die ook aan een boek werkte over de bomaanslag in Oklahoma City in 1995. “Ik wil een persoon worden in wie de mensen opnieuw vertrouwen hebben.”

De juridische expert sprak over het gênante voorval ook met zijn “gechoqueerde” ex-collega’s bij The New Yorker. “Ze beseften wel dat dit niet voor hen bedoeld was en dit ik hier meteen spijt van zou krijgen, wat ook het geval was.” De vuile manieren van Toobin waren blijkbaar voor een andere videochat bedoeld en verschenen dus ongewild in het verkeerde online gesprek. “Ik ben mij die dag meteen beginnen te verontschuldigen en dat ben ik blijven doen, zowel publiek als privé”, zei Toobin aan Camerota.

Toobin voegde eraan toe dat hij in de eerste plaats spijt heeft voor zijn vrouw en zijn gezin, maar ook voor wie in de Zoom-call zat. “Het spijt mij voor mijn ex-collega’s bij The New Yorker, voor mijn huidige - gelukkig nog altijd - collega’s bij CNN, bij de mensen die mijn werk hebben gelezen en mij op CNN zagen, en die dachten dat ik een betere mens was. Ik weet dat ik heel wat moet heropbouwen.”

Over zijn ontslag bij The New Yorker zei Toobin dat ze na een onderzoek geen enkele andere klacht over de journalist hadden gevonden, maar dat ze hem na 27 jaar dienst toch buitensmeten. “Ik hoef niet uit te leggen dat dit mijn hart brak.” Toobin zei dat hij het “een buitensporige straf” vond. Hij voegde er nog aan toe dat hij er gerust in is dat er “geen lijken meer uit de kast zullen vallen” over zijn gedrag en dat hij CNN dankbaar was om hem wél nog een kans te geven.

Al beseft de man dat niet iedereen blij is met zijn terugkeer naar het scherm. “Ik leef in de wereld. Ik ken de sociale media, ik weet wat de reacties zullen zijn. Ik hoop dat ze op zijn minst gemengd zullen zijn.”