Bekende activiste Pussy Riot ontvlucht Rusland

Derde verdachte van moord op president Haïti aange­klaagd in de VS

Ongeveer tien maanden na de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse is in de VS een derde persoon aangeklaagd die verdacht wordt van betrokkenheid. Het gaat om een 51-jarige Haïtiaan die beschuldigd wordt van samenzwering om buiten de VS een moord of ontvoering te plegen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

5:30