Bekend strand in Sydney gesloten nadat tiental hamerhaaien gespot zijn in oceaan

Haaien als krabpaal: sommige vissen riskeren hun leven als ze jeuk hebben

Wie jeuk heeft, moet krabben. Maar wat als je - zoals vissen - geen vingers hebt om te krabben? Tonijnvissen riskeren maar wat graag hun leven om - dankzij haaien - van hun jeuk verlost te worden. Dat staat te lezen in het vaktijdschrift PLOS ONE. Tenslotte is haaienhuid zo ruw als schuurpapier.

26 oktober