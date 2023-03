Bejaarde koningspinguïns uit Singapore krijgen op maat gemaakte lenzen om staar te verwijderen

In Singapore zijn er drie pinguïns die op maat gemaakte lenzen kregen in een operatie die een “mijlpaal in de dierengeneeskunde” markeert. In totaal zijn er zes oudere pinguïns in het Mundai Wildlife Reserve die de bijzondere operatie ondergingen.

Twee maanden geleden ondergingen de eerste drie pinguïns al een staaroperatie en sindsdien zijn ze volledig hersteld. In totaal zijn er drie koningspinguïns van 20 jaar en ouder en drie Humboldtpinguïns van 7 tot 13 jaar uit het Jurong Bird Park die een staaroperatie kregen.

“We zagen de troebelheid in hun (ogen) en ze bewogen alsof ze moeite hadden om dingen te zien”, zegt dierenarts Ellen Rasidi. Staar veroorzaakt een troebele ooglens waardoor het zicht verslechterd, het is een veelvoorkomende ouderdomsaandoening bij zowel mensen als dieren. De koningspinguïns kregen op maat gemaakte intraoculaire lensimplantaten, vertelt Gladys Boo, een veterinaire oogarts die deelnam aan de operaties die volgens haar “een mijlpaal in de diergeneeskunde” markeerden. De lenzen werden op maat gemaakt in Duitsland met nauwkeurige afmetingen om in het oog van elke pinguïn te passen, een proces dat twee maanden duurde, vertelt Boo.

Volledig scherm De 17-jarige Humboldt-pinguïn Holly voorafgaand aan de operatie. De cataract is duidelijk te zien aan de troebelheid in haar linkeroog. © Mandai Wildlife Group

“Als grotere soort hebben de koningspinguïns ogen die groot en stabiel genoeg zijn om de aangepaste lenzen op hun plaats te houden, dus hebben we besloten deze wereldprimeur voort te zetten om hun zicht verder te verbeteren, afgezien van het verwijderen van de cataract”, verklaart Boo. Foto’s die achter de schermen zijn gemaakt, laten de delicate procedure zien die volgens haar vooral lastig was omwille van de unieke kenmerken van de dieren, zoals een derde ooglid dat hun ogen onder water beschermt, maar dat tijdens een operatie de neiging heeft om te sluiten. Na de operatie moesten alle zes de pinguïns uit het water blijven en dierenverzorgers dienden tweemaal daags oogdruppels toe. Dierenartsen en verzorgers zeggen dat ze “een toename in reactievermogen en activiteitsniveau” bij de pinguïns na de operatie waarnamen. “Het is leuk om ze actiever te zien, wat wijst op hun verbeterde zicht”, zegt dierenarts Rasidi. “De koningspinguïns passen zich ook goed aan de nieuwe lenzen aan.”

Koningspinguïns zijn de op een na grootste pinguïnsoort en komen voor in de Zuidelijke Oceaan en sub-Antarctica. Hoewel ze niet worden bedreigd, worden ze beschermd door natuurwetten. Ze kunnen tot 18 kilogram wegen en tot 1 meter lang worden. In gevangenschap kunnen ze 30 jaar oud worden.

Het wereldberoemde Jurong Bird Park in Singapore huisvestte zo’n 3.500 vogels, waaronder papegaaien, flamingo’s en adelaars, voordat het afgelopen augustus zijn deuren sloot om zich voor te bereiden op een verhuizing naar een nieuw pand, waar het zich zal voegen bij de dierentuin van de stad om een eco-toeristische gelegenheid te vormen. Het park is in de loop der jaren betrokken geweest bij verschillende spraakmakende reddings- en rehabilitatie-inspanningen, waaronder de behandeling van een neushoornvogel met kanker door hem te voorzien van een 3D-geprinte prothetische snavel, zo meldt CNN.

Volledig scherm Een koningspinguïn ondergaat een staaroperatie. © Mandai Wildlife Group

Volledig scherm Een pinguïnverzorger bereidt Zorro, een mannelijke koningspinguïn, voor op de reis naar de kliniek. Om ze koel te houden, werden de pinguïns vervoerd in emmers gevuld met ijs en in busjes met airconditioning. © Mandai Wildlife Group