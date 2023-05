Bejaarde (83) rijdt in op Duitse groep kinderen, kleuters zwaargewond

Japan beveelt vernieti­ging van Noord-Koreaanse raket “ook als die een satelliet wordt genoemd”

De Japanse minister van Defensie heeft zijn leger de opdracht gegeven elke Noord-Koreaanse raket die Japans grondgebied binnenkomt of afkoerst op het land te vernietigen. Hij reageerde daarmee op een aankondiging van Pyongyang eerder op de dag dat Noord-Korea in de komende twee weken een “satelliet” zal lanceren. De lancering is volgens Pyongyang gepland tussen 31 mei en 11 juni.