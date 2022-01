Bejaard stel met Aixam van Nederlandse snelweg geplukt

Macron: “Moeilijke weken” in aantocht, maar vaccin biedt hoop

De eerste weken van 2022 worden wellicht nog moeilijk, maar het coronavaccin biedt "reële redenen tot hoop". Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron vrijdag gezegd in zijn nieuwjaarsboodschap. "2022 is mogelijk het jaar waarin we uit de pandemie geraken".

31 december