Bejaard koppel in Kiev schrikt wakker door neergestorte drone: “Ik voel me zoals al de mensen zich voelen”

Bij de aanval maandag zouden in Iran vervaardigde Shahed-drones betrokken zijn geweest. Die hebben de voorzieningen voor elektriciteit en verwarming geraakt. Er wordt geprobeerd om deze beschadigde voorzieningen te stabiliseren, meldt burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev. Vanwege het instabiele net worden in de stad bewust stroomonderbrekingen doorgevoerd.

Oekraïne slaat terug, diép in Rusland. Militair expert: “Dit is een escalatie van het conflict”

Het luchtalarm in Kiev klonk een groot deel van de nacht van zondag op maandag. In de regio vielen twee gewonden en raakten volgens de gouverneur ook meerdere huizen beschadigd.

Een van die huizen behoort toe aan het bejaarde echtpaar Ivan en Olha Kobzarenko. Ze wonen in Obkuhiv, een gebied met boerderijen en meren ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad. Ivan, die achter in de 70 is, liep verwondingen op aan het gezicht, maar weigerde naar het ziekenhuis te gaan. Olha bleef ongedeerd. De hond van het koppel, Malysh, overleefde het niet.

“Hoe zou Poetin ons bang maken?”

De zomerkeuken van het echtpaar, die zich in een bijgebouw bevindt, is totaal verwoest en hun garage en auto vlogen in brand. De ramen en het dak van hun woonhuis raakten beschadigd, de voordeur werd zelfs volledig weggeblazen. In de slaapkamer van het koppel is de vloer bedekt met bloed en gebroken glas.