“Beheersbare avond” in Rotterdam, 25 aanhoudingen

Opnieuw chaotische avond in Nederland­se steden: politie lost waarschu­wings­schot tijdens gewelddadi­ge rellen

26 januari In Nederland zijn gisteravond op verschillende plaatsen opnieuw rellen uitgebroken, uit onvrede met de strengere coronamaatregelen. Onder meer in Rotterdam, Geleen, Amsterdam, Den Bosch, Haarlem, Amersfoort en Zwolle moest de politie ingrijpen. Relschoppers viseerden ook weer een ziekenhuis, dat uit voorzorg een tijdlang op slot ging. Zeker 184 mensen werden opgepakt wegens vernielingen en geweldpleging. Hoeveel boetes er in totaal tijdens de rellen in het hele land zijn uitgeschreven, is volgens de politie nog niet bekend. In verschillende steden is een noodverordening afgekondigd.