Beheerder Franse stroomnet ziet minder risico op problemen begin volgend jaar

Bejaard koppel in Kiev schrikt wakker door neergestor­te drone: “Ik voel me zoals al de mensen zich voelen”

Kiev is maandag opnieuw het doelwit geweest van Russische aanvallen met drones. Daarbij is de kritieke infrastructuur in en om de Oekraïense hoofdstad geraakt. Van de 23 drones zijn er 18 neergehaald, melden de lokale autoriteiten. Een van die neergehaalde drones kwam tussen 4 en 5 uur ‘s ochtends terecht in de tuin van het bejaarde echtpaar Ivan en Olha Kobzarenko.

7:49