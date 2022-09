Begrotingsoverschot Rusland bijna volledig verdampt na dichtdraaien gaskraan

Het dichtdraaien van de Nord Stream 1-pijplijn doet Europa pijn, maar Rusland snijdt er ook stevig mee in eigen vel. Volgens de zakenkrant ‘Financial Times’ is het begrotingsoverschot dat Rusland dit jaar opbouwde door de hoge energieprijzen, bijna volledig verdampt door een scherpe daling van de inkomsten uit olie- en gasexport.

De daling leidde in augustus tot een tekort van maar liefst 360 miljard roebel (5,9 miljard euro). In de eerste zeven maanden van het jaar had Rusland nog een overschot geboekt van bijna 500 miljard roebel (8,3 miljard euro). Daar schiet nu dus nog maar 137 miljard roebel (2,3 miljard euro) van over.

Na de eerste zes maanden van het jaar bedroeg het begrotingsoverschot zelfs nog 1,37 biljoen roebel of 22,6 miljard euro door de steeds maar stijgende energieprijzen.

Onderhoud

De Russen schroefden in juni de gastoevoer via Nord Stream 1 - de grootste pijpleiding voor gas van Rusland naar Europa - terug tot 40% van het normale niveau. Na een sluiting voor onderhoud in juli verlaagde Gazprom de leveringen verder naar 20% van de normale toevoer. Sinds 31 augustus is de pijplijn dicht en dat zal volgens het Kremlin zo blijven tot Europa zijn sancties tegenover Rusland opheft:

Meer nog, Russisch president Vladimir Poetin dreigt ermee om de complete gastoevoer naar Europa dicht te draaien als er een prijsplafond zou komen voor Russisch gas. Nu zit het in totaal nog op ongeveer een vijfde van het niveau van voor de invasie. Omgekeerd maakt Russisch gas vandaag nog 9% uit van al het aardgas dat we in Europa importeren. Voor de oorlog was dat nog ruim 40%.

Ook de olieprijs heeft een effect op de Russische begroting. Die daalde sinds juni fors en ging internationaal van 120 euro per vat naar minder dan 100 euro per vat. Rusland moest zijn prijs nog verder verlagen om vaten die het niet meer aan Europa kwijt kon, aantrekkelijk te maken voor andere kopers.

De EU heeft intussen ook de invoer van Russische steenkool verboden. En een EU-verbod op de invoer van Russische ruwe olie wordt in december van kracht.

