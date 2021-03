Begrafenisstoeten in Myanmar na bloederige “massamoord”

Schrijver Larry McMurtry, Oscarwin­naar voor ‘Brokeback Mountain’, overleden

26 maart De Amerikaanse schrijver Larry McMurtry, bekend van romans als ‘Lonesome Dove’, ‘The Last Picture Show’ en ‘Terms of Endearment’, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij werkte mee aan het scenario voor de film ‘Brokeback Mountain’, en won daarvoor in 2006 een Oscar.