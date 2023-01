Beetje koud vandaag? In de koudste stad ter wereld is het nu min 50° Celsius

De Siberische stad Jakoetsk, hoofdstad van de autonome Russische deelrepubliek Jakoetië, ligt op ongeveer 7 uur vliegen van Moskou. Het is de grootste stad ter wereld die gebouwd is op permafrost - permanent bevroren bodem - en de stad met de koudste wintertemperaturen ter wereld. De gemiddelde maandelijkse temperaturen gaan van enerzijds net geen 20 graden in juli tot min 37 graden in de koudste maanden december en januari. Geregeld daalt de temperatuur tot een stuk onder min 40 graden.

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS

Koudegolf

En nu is het nóg wat kouder in Jakoetsk, door een abnormaal lange koudegolf die de regio treft. De thermometers tikken deze week tot en zelfs voorbij de min 50 graden aan. De bewoners in het afgelegen gebied moeten extra voorzorgsmaatregelen treffen om warm te blijven.



“Je kan er niet tegen vechten", getuigt een vrouw aan ‘Reuters’. Ze is ingeduffeld in een dikke jas en heeft twee sjaals en meerdere lagen handschoenen en mutsen over elkaar aan. “Ofwel pas je je aan, ofwel zie je af”, zegt ze. “Jezelf in laagjes kleden is cruciaal. Zoals een kool.”

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS

Klimaatverandering

Het is niet de eerste keer dat het zo koud is in Jakoetsk. De winters kunnen er heel extreem zijn, zelfs naar Russische standaarden. De bewoners verwijzen onder meer naar de winter van 2018, toen het “zo koud was dat onze wimpers vastvroren”. Afgelopen juli kwam Jakoetsk evenwel helemaal anders in het nieuws, met zware bosbranden. Wetenschappers uitten toen hun ernstige bezorgdheid over de toenemende frequentie van branden in het Siberische noordpoolgebied als gevolg van de klimaatverandering.

Rusland lijdt als geen ander land ter wereld onder de klimaatverandering. In Jakoetië smelt daardoor de permafrost, het ‘eeuwige ijs’, in de bodem. Met mogelijk rampzalige gevolgen voor de toekomst. Niet alleen voor Rusland zelf, maar voor de hele wereld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. Een bewoner op de markt. © REUTERS

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS

Volledig scherm Beelden van deze week in Jakoetsk. © REUTERS