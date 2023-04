Beer valt wandelaar aan in Slovenië, debat over berenpopulatie staat op scherp in Alpen

Een man is woensdag aangevallen door een beer toen hij zijn hond uitliet in een bos in Slovenië. Het incident gebeurde ‘s ochtends in een dorp op 20 kilometer van de hoofdstad Ljubljana. De man ontsnapte met lichte verwondingen, de beer trok zich na de aanval terug in het bos, meldden Sloveense media. Vorige week waren er ook al twee incidenten waarbij een auto tegen een beer botste.

De 57-jarige man, die met een andere persoon en zijn hond in het bos in de gemeente Škofljica aan het wandelen was, werd in het been gebeten. Zijn verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. De lokale autoriteiten riepen de inwoners op om voorzichtig te zijn wanneer ze tijd doorbrengen in de natuur.

Ondertussen wordt in de media gespeculeerd of het om hetzelfde dier gaat dat gewond raakte toen het onlangs door een auto in het gebied werd aangereden. Op de weg tussen Škofljica en Turjak waren vorige week twee autobotsingen met beren. In het ene geval kwam de beer om, in het andere geval overleefde de kolos en vluchtte het bos in. Een zoektocht naar de gewonde beer werd niet ondernomen, waardoor de autoriteiten onder vuur kwamen te liggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens persbureau ‘STA’ zijn er in het verleden in het gebied rond Škofljica al meermaals berenaanvallen geweest. Gemiddeld zijn er tot twee berenaanvallen per jaar in Slovenië, met een uitzondering in 2019 toen drie berenaanvallen werden geregistreerd. In de meeste gevallen kwamen de slachtoffers er met lichte verwondingen vanaf.

De berenaanval komt op een moment dat de Sloveense bevolking verdeeld is over het recente besluit van het ministerie om toe te staan ​​dat er dit jaar 230 bruine beren worden afgeschoten. De autoriteiten willen de berenpopulatie de komende jaren terugbrengen van de huidige 1.100 naar ongeveer 800 dieren om conflicten met mensen te voorkomen. Vorig jaar werden in totaal 234 bruine beren gedood.

Ook in de Italiaanse regio Trentino-Zuid-Tirol staat het debat over de berenpopulatie op scherp nadat begin april een 26-jarige jogger om het leven was gekomen na een aanval door een beer. Die gebeurde in een gebied bij het dorp Caldes, dat populair is onder wandelaars.

Er is ook een commissie opgericht die zich moet buigen over maatregelen om de uitbreiding van de berenpopulatie in het gebied onder controle te houden.

In het noorden van Italië leven naar schatting zo’n honderd beren. Beren uit Slovenië werden er in 1999 uitgezet als onderdeel van een programma van de Europese Unie om de dieren te herintroduceren in de Italiaanse Alpen.