Beer die werd vastgezet na dood jogger in Italië is onschuldig volgens activisten

Belgische vrouw die in ons land drie jaar cel kreeg, staat ook in Frankrijk terecht voor poging tot chantage van Franse zakenvrouw

In Parijs is het proces tegen een Belgische vrouw die een Franse zakenvrouw heeft geprobeerd te chanteren, uitgesteld naar december. De rechtbank heeft de Belgische wel een contactverbod opgelegd tot de hoorzitting. De vrouw werd in ons land al veroordeeld tot drie jaar cel omdat ze tientallen mensen had opgelicht.