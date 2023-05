Beer die loper (26) in Italië doodde mag toch niet worden afgemaakt

De beer die vermoedelijk vorige maand in een bos in de Italiaanse Alpen een jonge hardloper doodde, mag niet worden afgemaakt. De provinciale regering wil dat, maar een rechtbank heeft de opdracht daartoe opnieuw opgeschort, na bezwaren van dierenrechtenactivisten.

De 26-jarige Andrea Papi werd begin april dood aangetroffen op een bospad ergens nabij het Noord-Italiaanse Caldes, in Trentino. Zijn familie had alarm geslagen toen hij niet terugkeerde van een looptocht en een zoekteam vond een dag later zijn lichaam. De Italiaan had diepe wonden aan de nek, armen en borst en uit een autopsie bleek dat hij was aangevallen door een beer. De man is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer van een aanval door een beer in Italië.

Volgens de autoriteiten is er bewijs dat Papi werd aangevallen door een berin van 17 jaar oud. Na de aanval werd de beer, die JJ4 wordt genoemd, gevangen. Het dier zit sindsdien vast in een omheind verblijf, terwijl in Italië een verhitte discussie wordt gevoerd over haar lot.

Volledig scherm Deze foto toont berin Yurka, de moeder van JJ4. © Photo News

De dierenrechtenactivisten twijfelen over het bewijs dat aantoont dat JJ4 achter de fatale aanval zit. Zij kwamen begin mei met een deskundigenverklaring waarin staat dat een mannelijke beer verantwoordelijk is voor de dood van de jonge Italiaanse man. Het bevel van de provinciale autoriteiten werd halverwege april voor het eerst opgeschort. De tweede opschorting geldt tot en met 27 juni.

Herintroductie

De bruine beer was begin deze eeuw bijna uitgestorven in Trentino. Het overplaatsen van tien beren uit Slovenië in 1999 was het begin van de herintroductie van de bruine beer in Noord-Italië. Het oorspronkelijke herintroductieplan voor de dieren voorzag ongeveer vijftig beren. Maar de populatie is in 25 jaar sterk gegroeid; bijna verdubbeld. De dieren nemen steeds meer plaats in de bergachtige en bosrijke regio in.

Hoewel de dieren over het algemeen zelden in aanraking komen met mensen, is duidelijk dat hun door hekken afgesloten leefgebied te klein wordt en de mogelijkheid tot een ontmoeting met een beer groeit. De laatste jaren neemt het aantal incidenten met bruine beren dan ook sterk toe. Alleen al dit jaar zijn vier mensen aangevallen door een beer in Trentino, van wie dus één dodelijk.

Volledig scherm © Photo News