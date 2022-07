Beeldmateriaal van schietpartij in school Uvalde wordt vrijgegeven

Europese Hof voor de Rechten van de Mens roept Turkije nogmaals op tot vrijlating activist

Turkije moet de opgesloten activist en zakenman Osman Kavala een schadevergoeding betalen omdat het blijft weigeren de zakenman en activist vrij te laten. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) maandag geoordeeld. De rechtbank had Ankara opgedragen Kavala vrij te laten, maar de man zit nog altijd opgesloten. Volgens de rechtbank in Straatsburg is het niet zeker dat Turkije te goeder trouw handelt in deze zaak.

16:50