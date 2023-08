Beelden van gewonde Russische soldaten op bloedheet tarmac brengen Poetin in verlegenheid: “Ze behandelen ons als vee”

De video werd opgenomen op een militair vliegveld in Rostov aan de Don, een belangrijke havenstad in het zuiden van Rusland. Vandaag ging het kwik daar vlot over de 30 graden.

Volgens de man die de beelden maakte, moest er die ochtend een vlucht met gewonde soldaten van Rostov naar Moskou vertrekken. Een Oekraïense droneaanval stak daar echter een stokje voor.

Ziekenhuis

De soldaten waren om 9 uur ‘s morgens van het ziekenhuis van Rostov naar de luchthaven gebracht, maar de vlucht werd geannuleerd. “Alle begrip, maar laat dan bussen komen voor de vele gewonde soldaten die hier liggen”, fulmineert de man. “Het vertrek staat nu gepland voor 20 uur. Deze jongens liggen hier al de hele dag in de brandende zon. Zonder eten. Het enige wat ze zonet brachten, is water. Dat is alles. Ze behandelen ons als vee. Ik kan nog rondlopen, maar de bedlegerige jongens zien af. Nog een geluk dat het niet regent.”

De beelden lekten gisteren uit op een Oekraïens Telegramkanaal en werden daarna vlot gedeeld. Het is extra pijnlijk dat ze uit Rostov komen, want de stad was eind juni de plaats waar de opstand van de Wagnergroep van Jevgeni Prigozjin begon. Van daaruit trokken zijn troepen naar Moskou. Het was opvallend dat ze daarbij op niet veel weerstand stootten van het reguliere Russische leger en de veiligheidsdiensten.

Volledig scherm © AP / REUTERS

In Rostov aan de Don - op een boogscheut van de grens met Oekraïne - is één van de vijf militaire hoofdkantoren van Rusland gevestigd. De stad is een belangrijk logistiek knooppunt voor het leger bij de oorlog in Oekraïne.

De nu uitgelekte beelden tonen dat er nog altijd onvrede heerst over de manier waarop Rusland aan oorlog doet bij de soldaten die er gelegerd zijn.

