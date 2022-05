Beelden van de repressie: gelekte documenten tonen gezicht van talloze Oeigoeren in Chinese strafkampen

VN-mensenrech­ten­baas aangekomen in China voor eerste bezoek sinds 2005: ook provincie Xinjiang staat op programma

Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet is maandag begonnen aan haar zesdaags bezoek in China. Het is de eerste keer in zeventien jaar dat een VN-mensenrechtencommissaris het land bezoekt. Ze trekt ook naar de provincie Xinjiang, waar volgens mensenrechtengroepen honderdduizenden Oeigoeren zijn opgesloten in gevangenkampen.

