Beelden van begraafplaats Marioepol tonen 1.400 nieuwe graven sinds half mei

In Oekraïne vinden er opvallend meer begravingen plaats in gebieden die bezet zijn door de Russen. Dat blijkt uit een analyse van satellietfoto's en foto's op sociale media, stelt het Centre for Information Resilience (CIR) vrijdag in een rapport. Onderzoekers van het CIR hebben vastgesteld dat er tussen 12 mei en 29 juni ongeveer 1.400 nieuwe graven zijn bijgekomen op de begraafplaats Starokrymske in Marioepol.

CIR, een ngo die strijdt tegen desinformatie, heeft zes zones in Oekraïne geanalyseerd die in handen zijn van de Russen. "Informatie uit open sources kunnen toegang geven tot achter de frontlinies en tot zones die bezet zijn door Russische strijdkrachten", zegt Benjamin Strick van de ngo.

Aan de hand van beelden die zijn gemaakt door Planet Labs PBC, een satellietbedrijf, schatte CIR dat op 12 mei het aantal graven op de Starokrymske begraafplaats sinds het begin van de oorlog met 1.700 was toegenomen. Op 29 juni kwamen daar nog eens 1.400 graven bij. Daarmee komt het totale aantal graven sinds de invasie op 3.100.

Sinds Rusland Marioepol heeft veroverd, is er in de stad niet meer gevochten, en de ongeveer 90.000 Oekraïners die zijn achtergebleven, hebben nauwelijks toegang tot elektriciteit, telefoon, internet, water of gezondheidszorg. Volgens het CIR kan de toename van het aantal graven in vredestijd worden verklaard doordat honderden lichamen zijn blootgelegd onder verwoeste gebouwen in de stad.

Volledig scherm Een Oekraïense moeder bij het graf van haar zoon, die omkwam bij een invasie van Russische soldaten dicht bij Kiev. © AP

Burgerdoden

"Ons rapport illustreert de extreme en voortdurende druk op het leven van burgers in Oekraïne", stelt Strick nog. "Geïmproviseerde begravingen en het toenemend aantal graven, vooral in en rond de bezette gebieden, is een frappante illustratie van het aantal burgerdoden.” Om tot de cijfers te komen, vergeleken de onderzoekers satellietbeelden met op locatie gebaseerde informatie, met name van sociale media.

In Manhush, een stad in de buurt van Marioepol, heeft CIR een massagraf geanalyseerd dat in april door de plaatselijke bevolking werd gevonden. Volgens het CIR toonden beelden een toename van activiteit op de grafsite van 24 april tot 8 mei. Het Oekraïense Centrum voor Strategische Communicatie en Informatiebeveiliging beweert dat 3.000 tot 9.000 inwoners van Marieopol in het massagraf zijn begraven.

Kiev schat dat er in Marioepol minstens 22.000 burgers gedood zijn. De havenstad is in mei na hevige gevechten in handen gevallen van Russische troepen en pro-Russische Oost-Oekraïense milities. Het mensenrechtenbureau van de VN schat het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne op 5.000, maar erkent dat het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt.

Volledig scherm Begraafplaats van lokale bewoners die in Marioepol omkwamen tijdens de oorlog. © REUTERS