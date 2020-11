Beelden uit ziekenhuizen en mortuaria tonen hoe erg coronacrisis in Rusland echt is

Heeft Rusland het coronavirus echt zo goed onder controle als het laat uitschijnen? Niet als we de dramatische beelden mogen geloven die vanuit Russische hospitalen hun weg vinden naar sociale media. Daarop is te zien hoe zieltogende patiënten in gangen van overvolle ziekenhuizen liggen en dode lichamen opgestapeld worden op de vloeren van mortuaria. Opgelet, de beelden zijn hard.

‘Maar’ goed 1,9 miljoen bevestigde gevallen van Covid-19 en 33.000 coronadoden telt Rusland volgens officiële cijfers en daarmee doet het een pak beter dan andere grootmachten zoals de Verenigde Staten (11,2 miljoen gevallen en 247.000 doden), India (8,8 miljoen gevallen en 130.000 doden) en Brazilië (5,8 miljoen gevallen en 166.000 doden). Beelden van een gigantisch, ultramodern veldhospitaal in een stadium in Moskou moeten aan de wereld bewijzen hoe goed de “standaard” zorgverlening er is. Maar videomateriaal dat onder meer door een lid van de Russische artsenvereniging Doctors’ Alliance vrijgegeven werd aan CNN, geeft een heel ander beeld.

Daarop zijn patiënten te zien die kermend en naar adem snakkend in de gangen van overvolle ziekenhuizen liggen, met enkele meters verderop een levenloos lichaam waarvan een been uit bed bungelt. Een verpleegster staat te huilen omdat er geen plaats meer is voor een zieke oude vrouw en ze haar weer naar huis moet brengen. “Zo zien onze avonden eruit”, klinkt het. “Afschrikwekkend.”

Mortuarium

De beelden zouden midden oktober opgenomen zijn door een personeelslid van een ziekenhuis in Ulyanovsk, een stad ten oosten van Moskou. En er is nog meer soortgelijk videomateriaal dat suggereert hoe de situatie in Rusland eigenlijk écht is. Beelden uit een mortuarium, bijvoorbeeld, waar naakte lichamen gewoon op elkaar gestapeld op de grond liggen. “We konden nog amper plaats vinden. Het is als in een horrorfilm”, klinkt het er.

Critici van het Kremlin gebruiken de beelden als bewijs dat de situatie helemaal niet zo onder controle is als de regering wil laten uitschijnen. Ze trekken ook de officiële cijfers in vraag. Zo vermoedt statisticus Alexey Raksha dat het echte aantal doden niet op 33.000 maar eerder op 130.000 ligt. Hij maakte die schatting op basis van cijfers van de oversterfte in Rusland.

Cijfers van het Russische Centrum voor Statistiek Rosstat lijken in dezelfde richting te wijzen. Tussen april en september is er sprake van 117.000 overlijdens meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Als je rekent dat 80 procent van de overlijdens te wijten is aan Covid-19 - zoals westerse landen gemiddeld aannemen - kom je nog altijd op een hoger cijfer dan de 21.000 coronadoden die Rusland officieel aangeeft voor die periode.

Onderliggende symptomen

Rusland beschouwt echter alleen iemand die net voor het overlijden positief test als coronadode en bijvoorbeeld niet de vermoedelijke gevallen en coronadoden met onderliggende symptomen. Daarin wijkt het land af van de officiële telmethode van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die stelt dat alle overlijdens die gerelateerd zijn aan Covid-19 meegeteld moeten worden in de statistieken.

In de plaats probeert Rusland een zo fraai mogelijk beeld naar buiten te brengen. Zo was het in augustus het eerste land ter wereld dat een vaccin registreerde, hoewel de klinische fase van het onderzoek nog niet achter de rug was. Dat kwam het land op forse kritiek te staan van de internationale wetenschapswereld. Intussen is er ook al een tweede vaccin geregistreerd en binnenkort zou nog een derde volgen.

Vorige maand gaf de Russische regering wel toe dat de maximumcapaciteit van de ziekenhuizen in vijf van de zwaarst getroffen regio’s van Rusland bijna bereikt was.