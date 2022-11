Beelden tonen wrak van wagen waarin pro-Russische vicegouverneur van Cherson omkwam

LIVE. Biden reageert op uitslag tussentijd­se verkiezin­gen: “Goede dag voor de democratie”

De Amerikaanse president Joe Biden, een Democraat, zal vandaag omstreeks 22 uur Belgische tijd in een toespraak reageren op de uitslag van de Midterms. Alle resultaten zijn nog niet binnen, maar het is wel al duidelijk dat het verlies van de Democraten veel minder zwaar is dan gepland, zelfs al is de kans reëel dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen. Voor de Senaat is het nog onduidelijk wie er de bovenhand krijgt. Volg Bidens toespraak hier live.

22:35